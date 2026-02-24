Eil
Im Baustellenbereich liegengeblieben Langer Stau nach doppelter Autopanne auf dem Magdeburger Ring
Auf dem Magdeburger Ring bewegte sich am Dienstag in Richtung Halberstadt längere Zeit kein Fahrzeug. Grund war eine doppelte Autopanne an der denkbar ungünstigsten Stelle.
24.02.2026, 14:30
Magdeburg. - Wer am Dienstag, 24. Februar 2026, in der Mittagszeit auf dem Magdeburger Ring in Richtung Süden wollte, musste Zeit mitbringen. Denn zeitweise drehte sich dort kein Rad mehr. Ab der Albert-Vater-Straße stauten sich die Autos, weil es an der denkbar ungünstigsten Stelle nicht weiterging.