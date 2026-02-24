weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Im Baustellenbereich liegengeblieben: Langer Stau nach doppelter Autopanne auf dem Magdeburger Ring

Im Baustellenbereich liegengeblieben Langer Stau nach doppelter Autopanne auf dem Magdeburger Ring

Auf dem Magdeburger Ring bewegte sich am Dienstag in Richtung Halberstadt längere Zeit kein Fahrzeug. Grund war eine doppelte Autopanne an der denkbar ungünstigsten Stelle.

Von Stefan Harter 24.02.2026, 14:30
Auf dem Magdeburger Ring staute sich der Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs.
Auf dem Magdeburger Ring staute sich der Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Wer am Dienstag, 24. Februar 2026, in der Mittagszeit auf dem Magdeburger Ring in Richtung Süden wollte, musste Zeit mitbringen. Denn zeitweise drehte sich dort kein Rad mehr. Ab der Albert-Vater-Straße stauten sich die Autos, weil es an der denkbar ungünstigsten Stelle nicht weiterging.