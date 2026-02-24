Auf dem Magdeburger Ring bewegte sich am Dienstag in Richtung Halberstadt längere Zeit kein Fahrzeug. Grund war eine doppelte Autopanne an der denkbar ungünstigsten Stelle.

Auf dem Magdeburger Ring staute sich der Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs.

Magdeburg. - Wer am Dienstag, 24. Februar 2026, in der Mittagszeit auf dem Magdeburger Ring in Richtung Süden wollte, musste Zeit mitbringen. Denn zeitweise drehte sich dort kein Rad mehr. Ab der Albert-Vater-Straße stauten sich die Autos, weil es an der denkbar ungünstigsten Stelle nicht weiterging.