Warum Thomas Schlenker schon sein ganzes Erwachsenenleben für Nachhaltigkeit steht

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. In den nächsten Tagen stellt die Volksstimme die Kandidaten vor, die sich im Wahlkreis 67 Börde/Jerichower Land um ein Direktmandat bewerben. Heute: Thomas Schlenker, Die Grünen.

Wolmirstedt - „Ich bin schon seit früher Jugend grün“, gesteht Thomas Schlenker (58) und unterteilt seinen „grünen“ Werdegang in drei Phasen. Er begann als grüner Sympathisant. Aufgewachsen in Hessen, hat er sich zunächst an Demonstrationen gegen die Stationierung der Pershing-II-Raketen in der Bundesrepublik beteiligt. Noch mehr brachte ihn der Bau der dritten Startbahn des Frankfurter Flughafens – der Startbahn West – auf die Palme. „Ich habe fünf Kilometer Luftlinie entfernt gewohnt, die rasante Entwicklung des Flughafens erlebt und gesehen, wieviel Wald für diese dritte Startbahn gerodet wurde.“ Dagegen habe er „extrem“ demonstriert.