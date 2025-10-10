Beim Bau der A14 und der Stromtrasse „Suedostlink“ bei Meitzendorf sorgen spezielle Zäune für Aufsehen. Welchen Zweck sie erfüllen und mit welchem Erfolg.

Was es mit den grünen Barrieren an der B71 auf sich hat

Die grünen Barieren umschließen ein Baufeld für den "Suedostlink"und dienen dem Schutz des Feldhamsters.

Dahlenwarsleben/Meitzendorf - Wer auf der Bundesstraße 71 zwischen Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben verkehrt, dem werden die weißen Planen längst aufgefallen sein. Aufmerksame Beobachter werden erkennen: Hier wird in Zukunft die Trasse der A14 entlangführen. Doch vor einigen Wochen haben sich gegenüber dem Abzweig der B71 nach Meitzendorf grüne Barrieren hinzugesellt.