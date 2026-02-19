Fasching auf Webers Hof ist wie eine Art Familienfest. Die Teilnehmer sind zwar fast nie miteinander verwandt und punkten trotzdem mit Nähe.

Fasching auf Webers Hof ist immer eine lustige Angelegenheit. Dazu trägt auch Marita Knackmuß als Helga Hahnemann bei.

Farsleben. - Wer den Seniorenfasching auf Webers Hof besucht, findet sich in einer Art Familienfeier wieder. Zwar sind die meisten nicht miteinander verwandt, aber die Atmosphäre ist warmherzig, es gibt viel Spaß, gutes Essen und alle können miteinander lachen. Für diese Gemeinschaft sorgt das Team von Webers Hof, das sich um jedes Detail selbst kümmert. Das beginnt bei den vielen selbstgebackenen Kuchen, von denen jeder Gast nur einen Bruchteil probieren kann. Dann folgt das Programm.