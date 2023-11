Dolle - Ein Kimi passt in eine Kirche, der Meinung ist nicht nur die Autorin Silvie Braesi, sondern seit ihrer Lesung in der Dorfkirche Dolle auch ihre Zuhörer.

Rund 50 Gäste waren der Einladung zur Vorstellung ihrer Bücher aus der Reihe „Ein Magdeburg Krimi“ gefolgt. Die Spannung und Erwartungen war groß, war es doch die erste Buchlesung in dieser Kirche. Und die Zuhörer wurden nicht enttäuscht. Die gut gelaunte Autorin zog die Gäste von Anfang an in ihren Bann. Die Vorstellung ihrer eigenen Person begleiteten kleine Gags und Anekdoten.

Schon immer hatte Silvie Braesi „Geschichten im Kopf“. Schon als Kind schrieb sie diese zum Teil auch auf, aber an eine Veröffentlichung dieser in Büchern war aus verschiedenen Gründen nicht zu denken. Waren die Geschichten aus ihrer Kindheit eher dem Fantasiebereich zuzuordnen, spukten später Mördergeschichten in ihrem Kopf. Mit Mitte 50 traf sie die Entscheidung, diese Geschichten auch in Büchern zu veröffentlichen. Ohne weitreichende Beziehungen hilft hier leider auch das beste Talent zum Schreiben und der spannendste Krimi nicht, als „Neue“ auf diesem Gebiet einen Verlag zur Veröffentlichung zu finden. Also entschied sie sich, die Bücher im Selbstverlag an ihre Leser zu bringen. 2016 erschien ihr erstes Buch.

Im Anschluss signierte die Autorin ihre Bücher. Foto: Birgit Zillmann

Und dass ihr das Schreiben der Geschichten wahnsinnigen Spaß macht, war der Autorin die ganze Lesung über anzumerken. Der bisherige Erfolg bestätigt, dass ihre Entscheidung ihre Geschichten in Büchern zu veröffentlichen, die richtige war. Nach Büchern mit zunächst weit entfernten Schauplätzen ließ sie in den „Magdeburg Krimis“ ab 2020 die Morde nun direkt vor der „Haustür“ geschehen. Vier Bücher aus dieser spannenden Reihe sind bereits erschienen, am fünften Buch arbeitet die Autorin zur Zeit.

Die ersten zwei Bände stellte sie bei der Buchlesung in Dolle vor und machte alle anwesenden Gäste neugierig auf die weitere Entwicklung der Ermittlungsarbeit des Kripo Teams und den Hintergrund der Morde. Für ihre Mordgeschichten recherchiert sie regelmäßig an den späteren Schauplätzen ihrer Bücher, um diese möglichst genau zu beschreiben.

Auch die Freundschaft mit einem Pathologen und seine fachmännische Unterstützung helfen ihr, die Mordgeschichten authentischer zu gestalten.

Wenn Geschichten auf echte Orte treffen

Mancher Leser wird in Zukunft bei seinem Besuch in der Landeshauptstadt Magdeburg einige Orte mit anderen Augen sehen, das ist das Spannende, wenn Geschichten an einem dem Leser bekannten Ort spielen.

Viele der Zuhörer werden nun gemeinsam mit dem Ermittlerteam ihrer Bücher in Magdeburg Mörder überführen. Im Anschluss an die Lesung nahm sich Silvie Braesi Zeit, die Bücher der Zuhörer zu signieren und ihre Fragen zu beantworten.

Die Lesung war ein Erfolg und hat gezeigt, ein Krimi passt gut in eine Kirche. Die Dorfkirche in Dolle wurde am 13. August 1907 eingeweiht. Damit sie erhalten bleibt, soll sie auch in Zukunft für mehr „weltliche“ Veranstaltungen genutzt werden. Die Buchlesung war erst der Anfang. Bürger, die Ideen für eine künftige Nutzung haben oder Veranstaltungen mit organisieren möchten sind willkommen.