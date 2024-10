Verkehr in Wolmirstedt

Der Zebrastreifen ist in Farsleben zwischen Kiefernweg und Bergstraße vorhanden, noch fehlt ein beleuchtetes Schild.

Wolmirstedt. - Das Dilemma liegt vor allem in der Früh. Wenn der Berufsverkehr rollt und Kinder zur Schule oder in die Kita gehen. Dann wird die Straße zur Gefahrenzone. Warum ist es so schwer, Fußgängern mit Ampeln oder Zebrastreifen zu helfen?