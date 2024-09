In Colbitz wird das 46. Heidefest gefeiert. Die neue Königin steht bereits fest. Wer die neue Prinzessin wird, bleibt hingegen vorerst geheim. Das erwartet die Besucher.

Ausflugstipp in Colbitz

Colbitz - Drei Tage lang wird in Colbitz das Heidefest gefeiert. Beginn ist am Freitag, 6. September, mit einer Ausstellung und einem Fackelumzug.

„Ja, er lebt noch…“, wird es am kommenden Sonntag, 8. September, gesungen aus hunderten Kehlen, über den Colbitzer Marktplatz schallen. Beim abschließenden Familienprogramm des 46. Colbitzer Heidefestes werden nämlich die Musiker der Kultband „De Randfichten“ mit ihrem „Holzmichel“ für Stimmung sorgen. Die Band kommt in ihrer aktuellen Besetzung mit René Schröder, Michael Rostig und Marion Frank alias „De Orgelpfeif“ nach Colbitz.

Zum 46. Colbitzer Heidefest kommen auch „De Randfichten“ mit ihrem „Holzmichel“. Foto: gemeinde

Mit der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe Heidefest wurden nun die Vorbereitungen für eines der größten Volksfeste in der Region abgeschlossen. „Traditionell wird das dreitägige Fest mit der Fotoausstellung der Heidekönigin am Freitag, 6. September, eröffnet“, informierte Dieter Hübsch, seit 2015 Leiter der Arbeitsgruppe Heidefest.

„Wir haben in diesem Jahr versucht, frühzeitig die Colbitzer mit in die Vorbereitungen einzubeziehen“, so Hübsch. Dazu gab es eine öffentliche Veranstaltung im Volkshaus, bei der jeder Bürger Anregungen und Wünsche einbringen konnte.

Lesen Sie auch: Colbitzer feiern ihre neue Majestäten

Wie immer wird es am Freitagabend den Fackelumzug geben. Danach kann auf dem Marktplatz nach Musik des DJ-Teams „Emd“ bis in die Morgenstunden hinein getanzt werden.

Die traditionelle Krönung der Heidekönigin erfolgt am Heidefestsamstag, ab 13 Uhr, im Volkshausgarten. Dann soll die amtierende Heideprinzessin Mariele I. gekrönt werden und die Nachfolge von Nele-Joceline I. antreten. Für das Amt der neuen Heideprinzessin habe es drei Bewerbungen gegeben, teilte Bettina Roggisch vom Tourismusverband Colbitz-Letzlinger Heide mit. Der Vorstand habe sich für eine der Kandidatinnen entschieden. Wer das sein wird, erfahren die Heidefestbesucher bei der Krönungszeremonie. Die wird von den Sängern vom gemischten Chor Colbitz begleitet.

Lesen Sie auch: Colbitz: Geförderte Ausstellung wird zum Heidefest eröffnet

Die Colbitzer Heidebrauerei hat wieder einen speziellen Festbock gebraut. Das erste Fass wird traditionell um 11 Uhr im Volkshausgarten angestochen.

Neben den „Randfichten“ wollen auch andere Künstler die Colbitzer und ihre Gäste stimmungsvoll unterhalten. Dazu gehören unter anderem die Band „Zeitlos“ und die „Schlagermaffia“, „The Greenhorns“ oder die „Marshmallows“. Dazu spielen auch die Blasmusiker aus Angern auf und die „Higashi Daiko Taikogruppe“ sorgt mit ihrer Trommelshow für fernöstliches Flair. Auftritte haben das OK-Live-Ensemble und die Kinder aus Kita und Grundschule.

Das Festgeschehen wird sich aber nicht nur auf dem Marktplatz und im Volkshausgarten abspielen. Geöffnet hat der Museumshof am Sonnabend und Sonntag mit allen Ausstellungen und einem Museumscafé. Erstmals wird auch die neue Schau mit Postern aller bisherigen Heideköniginnen zu sehen sein. Die Pauluskirche lädt als offene Kirche ein. Am Sonntag wird ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst auf dem Museumshof abgehalten. Aktionen für Kinder gibt es auf der Wiese in der Planstraße.