Im Januar sinkt die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants. Auf die Preise auf den Speisekarten wird sich das laut Christopher Gantze vom Restaurant „Flying Fish & Meat“ aber nicht auswirken.

Wird das Schnitzel günstiger? Was ein Gastronom aus Jersleben zur Mehrwertsteuersenkung sagt

Christopher Gantze leitet das Restaurant „Flying Fish&Meat“ am Jersleber See. Niedrigere Preise könnten sich viele Gastronomen trotz sinkender Mehrwertsteuer nicht leisten, ist er überzeugt.

Jersleben - Sieben statt 19 Prozent – auf diesen Wert sinkt die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants im kommenden Jahr. Für Gastronom Christopher Gantze ist diese Entwicklung längst überfällig. Wer jetzt aber darauf hofft, dass Essengehen dadurch künftig günstiger wird, den muss der Leiter des Restaurants „Flying Fish & Meat“ am Jersleber See aber enttäuschen. „Das ist Wunschdenken.“