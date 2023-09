Generationenspielplatz Wolmirstedt: Kann bald auch Opa schaukeln?

Im Gespräch ist in Wolmirstedt derzeit, einen Generationenspielplatz für alle Altersgruppen zu errichten. Auch eine Machbarkeitsstudie wurde dazu in Auftrag gegeben. Das sind die Ergebnisse und so wahrscheinlich ist das Großprojekt.