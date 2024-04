Gewalt in den Schulen ist vielfältig, auch in Wolmirstedt. Immer öfter geht es dabei aber weniger um Prävention, als um Intervention. Wie oft gibt es eigentlich Konflikte in den Einrichtungen und wie kann sich das ändern?

Vor allem das Cybermobbing hat an den Schulen weiter zugenommen. Auch in Wolmirstedt haben die Schulsozialarbeiter mit dem Thema zu tun.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Mobbing, körperliche Auseinandersetzungen und Beschimpfungen: An vielen Schulen ist das Alltag - nicht nur an Brennpunktschulen. Das zeigen die gestern veröffentlichten Ergebnisse des „Deutschen Schulbarometers“. Demnach beobachtet bundesweit fast jede zweite Lehrkraft psychische oder physische Gewalt an ihrer Schule. Auch an den Einrichtungen in Wolmirstedt werden die Lehrer, vor allem aber auch die Schulsozialarbeiter, mit Gewaltsituationen konfrontiert.