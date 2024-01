In der großen Volksstimme-Umfrage bemängelten viele Eltern die Ausstattung in den Wolmirstedter Kitas. Die Kritik ist nun auf Gehör gestoßen. Probleme gibt es aber an ganz anderer Stelle. Wo es am meisten hapert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Schon beim ersten Blick während der Begehung fiel den beiden Vertretern des Wolmirstedter Kultur- und Sozialausschusses auf, dass es wohl weniger die Möbel und Spielsachen sind, an denen es in der Kindertagesstätte in Wolmirstedt hapert. Denn die Leitungsrohre sind an mancher Stelle so weit durchgerostet, dass das fließende Wasser direkt zu hören ist.