Im Gemeindegebiet wurden bisher mehr Anmeldungen als Abmeldungen verzeichnet. Damit deutet sich eine Entspannung an. Wie Entwicklung der letzten Jahre aussieht.

Nach Verlusten im Vorjahr: Gewerbeanmeldungen in Elbe-Parey nehmen zu

In Elbe-Parey deutet sich eine Entspannung bei den Gewerbe-Anmeldungen an.

Parey - Nach einem Krisen-Jahr deutet sich in Elbe-Parey eine langsame Entspannung im Gewerbe-Bereich an. In diesem Jahr wurden bisher wieder mehr Gewerbeanmeldungen als Abmeldungen verzeichnet. Zum ersten Mal seit 2022 könnte es damit am Ende des Jahres wieder mehr Gewerbe im Gemeindegebiet geben.