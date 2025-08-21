Das Eckhaus in der Wolmirstedter Innenstadt wird saniert und plötzlich kommt die Vergangenheit zum Vorschein. Was hat es mit diesem Haus auf sich?

So entwickelt sich die Innenstadt in Wolmirstedt

Bei der Sanierung des ehemaligen „Nadelöhr“ kam Geschichte zum Vorschein. Links steht „Konfektion“, in der Mitte „A. Strauss“. Rechts ist der Putz intakt und bleibt dran.

Wolmirstedt. - Wolmirstedts Innenstadt mausert sich ständig. Derzeit werden zwei benachbarte Häuser saniert. Dabei wurde überraschend am Eckhaus der Fußgängerzone ein kurzer Blick auf die Geschichte deutlich. Nun sind Bürger gefragt, ob sie Erinnerungen beisteuern können.