So entwickelt sich die Innenstadt in Wolmirstedt Wolmirstedts Geschichte blitzt bei der Sanierung durch
Das Eckhaus in der Wolmirstedter Innenstadt wird saniert und plötzlich kommt die Vergangenheit zum Vorschein. Was hat es mit diesem Haus auf sich?
21.08.2025, 18:00
Wolmirstedt. - Wolmirstedts Innenstadt mausert sich ständig. Derzeit werden zwei benachbarte Häuser saniert. Dabei wurde überraschend am Eckhaus der Fußgängerzone ein kurzer Blick auf die Geschichte deutlich. Nun sind Bürger gefragt, ob sie Erinnerungen beisteuern können.