Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall Zweiter tödlicher Unfall: Eine Frau wird in Ebendorf von einem Auto angefahren
In Ebendorf bei Magdeburg ist eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Auto verunglückt. Innerhalb kurzer Zeit ist es der zweite Unfall mit Todesfolge im Ort. So kam es zum Zusammenstoß.
Aktualisiert: 17.08.2025, 12:15
Ebendorf. - Zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit tödlichem Ausgang ist es in Ebendorf bei Magdeburg gekommen. Dabei ist es im Börde-Ort nicht der erste Unfall mit Todesopfern in diesem Jahr.