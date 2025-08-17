Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall Zweiter tödlicher Unfall: Eine Frau wird in Ebendorf von einem Auto angefahren

In Ebendorf bei Magdeburg ist eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Auto verunglückt. Innerhalb kurzer Zeit ist es der zweite Unfall mit Todesfolge im Ort. So kam es zum Zusammenstoß.