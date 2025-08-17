weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall: Zweiter tödlicher Unfall: Eine Frau wird in Ebendorf von einem Auto angefahren

Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall Zweiter tödlicher Unfall: Eine Frau wird in Ebendorf von einem Auto angefahren

In Ebendorf bei Magdeburg ist eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Auto verunglückt. Innerhalb kurzer Zeit ist es der zweite Unfall mit Todesfolge im Ort. So kam es zum Zusammenstoß.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 17.08.2025, 12:15
Zu einem Unfall mit Todesfolge kam es jetzt in Ebendorf bei Magdeburg.
Zu einem Unfall mit Todesfolge kam es jetzt in Ebendorf bei Magdeburg. Symbolbild: Stefan Sauer/dpa

Ebendorf. - Zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit tödlichem Ausgang ist es in Ebendorf bei Magdeburg gekommen. Dabei ist es im Börde-Ort nicht der erste Unfall mit Todesopfern in diesem Jahr.