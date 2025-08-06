Schwerwiegende Erinnerungen an den Krieg Als wir Juden bei uns aufnahmen - eine Zeitzeugin aus der Börde erinnert sich
Vor 80 Jahren strandete in Farsleben bei Magdeburg ein Zug aus dem KZ Bergen-Belsen. Jetzt erinnert sich eine Farsleberin, wie sie und ihre Mutter die Zeit erlebt haben, als einer der geretteten Juden bei ihnen lebte.
Aktualisiert: 07.08.2025, 13:37
Farsleben. - Im April 1945 strandete ein Zug aus dem KZ Bergen-Belsen kurz vor Kriegsende in Farsleben. „Die geretteten fast 2.500 Juden mussten dann aber auch irgendwohin“, sagt Christa Küpper. Sie erinnert jetzt als Zeitzeugin an die schwere Zeit.