weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Als wir Juden bei uns aufnahmen: Zeitzeugin erinnert an den gestrandeten KZ-Zug in Farsleben

Schwerwiegende Erinnerungen an den Krieg Als wir Juden bei uns aufnahmen - eine Zeitzeugin aus der Börde erinnert sich

Vor 80 Jahren strandete in Farsleben bei Magdeburg ein Zug aus dem KZ Bergen-Belsen. Jetzt erinnert sich eine Farsleberin, wie sie und ihre Mutter die Zeit erlebt haben, als einer der geretteten Juden bei ihnen lebte.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 07.08.2025, 13:37
Christa Küpper erinnert sich an die Zeit, als sie und ihre Mutter einen Geretteten aus dem in Farsleben gestrandeten KZ-Zug aufnahmen.
Christa Küpper erinnert sich an die Zeit, als sie und ihre Mutter einen Geretteten aus dem in Farsleben gestrandeten KZ-Zug aufnahmen. Foto: Kristina Reiher

Farsleben. - Im April 1945 strandete ein Zug aus dem KZ Bergen-Belsen kurz vor Kriegsende in Farsleben. „Die geretteten fast 2.500 Juden mussten dann aber auch irgendwohin“, sagt Christa Küpper. Sie erinnert jetzt als Zeitzeugin an die schwere Zeit.