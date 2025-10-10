Änderungen bei Überweisungen 4.000 Sparkassen-Kunden droht Kündigung des Kontos: Bank spricht letzte Frist aus

Die Sparkasse Anhalt-Bitterfeld musste bis 5. Oktober die aktive Zustimmung aller rund 100.000 Kunden einholen. Doch das hat nicht ganz geklappt. Was rund 4.000 Kunden jetzt schnellstmöglich tun müssen, um die Kündigung ihres Kontos zu verhindern.