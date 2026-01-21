Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld häufen sich Beschwerden über Probleme bei der Abholung von Leichtverpackungen durch Remondis. Selbst der Landrat äußert öffentlich deutliche Kritik.

Der Tourenplan zur Abholung der gelben Tonnen im Raum Zerbst wurde noch mal geändert.

Zerbst/Köthen - Der Entsorgerwechsel bei der Abholung der Leichtverpackungen sorgt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Ärger. Empörung herrscht derzeit vor allem im Köthener Raum wegen liegengebliebener voller gelber Säcke. Auch wegen deren Verteilung kommt es zu Kritik. In der Zerbster Region gibt es diesbezüglich wegen der hier genutzten gelben Tonnen zwar keine Probleme. Negativ allerdings schlug auf, dass Mitte Januar noch einmal einzelne Termine im Tourenplan 2026 geändert wurden.