Er wollte seiner schwangeren Frau helfen, doch dass er sich sturzbetrunken ans Steuer setzte, um zu ihr zu kommen, brachte einen 40 Jahre alten Mann vor Gericht. Jetzt steht das Urteil des Richters fest.

Alkohol am Steuer: Vierfacher Vater aus Zerbst nach dramatischer Nacht vor Gericht

Der 40-jährige Zerbster wollte seiner schwangeren Frau helfen. Letztlich jedoch landete er vor Gericht. Denn der Mann fuhr stark betrunken Auto - und wurde erwischt.

Zerbst - „Ja, das war eine Scheißaktion“ - das waren die ersten Worte des Angeklagten, der sich wegen des Vorwurfs der Trunkenheit im Verkehr vor dem Amtsgericht Zerbst verantworten musste. Der 40-jährige Hausmeister war in einer Juni-Nacht in diesem Jahr im öffentlichen Straßenverkehr mit einem Alkoholwert von 1,15 Promille erwischt worden.