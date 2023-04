Die Alpakas in Zernitz freuen sich wieder jeden Sonnabend auf Besucher. Inzwischen gab es einen Wechsel.

Alpakahof in Zernitz bei Zerbst: Wie geht es weiter?

Zernitz - Martha ist umringt von Menschen. Das Alpaka lässt sich die Streicheleinheiten gern gefallen. Auch die vierjährige Hedi fährt dem Tier vorsichtig durch das weiche Fell. Das kleine Mädchen aus Zerbst gehörte am Sonnabend zu den zahlreichen Besuchern auf dem Alpakahof Zwei Eichen in Zernitz. Den ganzen Nachmittag über war ein Kommen und Gehen. Die Leute nahmen an den Führungen teil, ließen sich Kaffee und Kuchen schmecken und besuchten den Hofladen.