Ein neuer Snackautomat an der Karl-Marx-Straße in Zerbst steht seit fünf Wochen an dieser Stelle - schon drei Mal wurde er seit dem attackiert. Aber eine Kamera hat alles gefilmt.

Am Bahnhof in Zerbst: Jugendliche versuchen neuen Automaten zu knacken - doch eine Kamera filmt alles

Der neue Snack-Automat gegenüber vom Bahnhof wurde in den letzten Tagen mehrmals Ziel von vermeintlichen Dieben.

Zerbst - Der neue Snackautomat in der Karl-Marx-Straße, der schräg gegenüber vom Zerbster Bahnhof aufgestellt wurde, zieht nicht nur Reisende und Pendler an, die sich schnell noch mit einem Getränk oder einer Bifi eindecken wollen, sondern auch jüngere Konsumenten, die vermeintlich nicht gerne für ihren Einkauf bezahlen.