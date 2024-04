Steutz. - Am Freitag war es endlich soweit. Der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Steutz konnte übergeben werden. Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann überreichte den symbolischen Schlüssel an den Ortswehrleiter Sven Apel. In dem Anbau haben die Kameraden und Kameradinnen nun Platz für ihre Spinde und zum Umziehen. Neue Sanitäranlagen wurden hier installiert. Bislang mussten sich die Brandschützer in der Fahrzeughalle umziehen.

Der Zustand war lange angeprangert worden. Letztendlich hat die Stadt Zerbst das Projekt ohne Fördermittel gestemmt und rund 330.000 Euro investiert. Nicht ganz reibungslos verlief das Vorhaben, konnte die Vergabe der Bauleistungen erst im dritten Anlauf erfolgen. Stark gestiegene Baupreise ließen die Kosten explodieren. Lieferverzögerungen taten das Ihrige, dass sich die Fertigstellung des Baus lange hinzog.

Im neuen Anbau an das Gerätehaus in Steutz befinden sich Umkleideräume und Sanitäranlagen. Foto: Petra Wiese

Spendenerlös für Verein Ländliches Leben Steutz/Steckby

Zur Ausrichtung der Einweihungsparty war dem Ortswehrleiter ein Coup gelungen. Er hatte sich für die Feuerwehr um die Radio-SAW-Grillparty beworben und prompt den Zuschlag bekommen. So war trotz Regenwetters die Einweihungsfeier gut besucht und für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Radiomoderator Warren Green sorgte mit Spielchen, Sprüchen und Musik für Stimmung.

Vertreter der Stadtverwaltung, Stadtwehrleitung, befreundeter Wehren, die Ortsbürgermeisterin sowie Einwohner und Gäste feierten mit. Dabei wurden Spenden für den Verein Ländliches Leben Steutz/Steckby gesammelt.