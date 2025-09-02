Ob Depression, Demenz oder Persönlichkeitsstörung - für psychisch Erkrankte gibt es in Zerbst jetzt ein ambulantes Angebot. Alles zum Ablauf und den Kosten.

Zerbst - Für Menschen, die unter psychischen Erkrankungen jedweder Art leiden, gibt es in Zerbst ein neues Hilfsangebot: die psychiatrische häusliche Krankenpflege. Doch was genau verbirgt sich hinter der wohnortnahen, ambulanten Betreuung der Awo Sachsen-Anhalt?