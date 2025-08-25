weather wolkig
Abfallentsorgung Plötzlicher Brand im Müllauto: Wie zwei Azubis Schlimmeres verhindern

Die Entleerung von Papiertonnen hätte in Zerbst jetzt übel ausgehen können - ein Vorfall mit Konsequenzen.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 25.08.2025, 10:12
Im Laderaum eines Müllfahrzeugsder Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke hatte sich ein Brand entwickelt, woraufhin der komplette Inhalt geleert und gelöscht wurde.
Zerbst - Immer wieder gibt es Meldungen von brennenden Müllfahrzeugen. Jetzt hätte es beinahe auch die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke (Abikw) getroffen, wären da nicht zwei aufmerksame Auszubildende gewesen. Zugleich verdeutlicht der Vorfall einmal, wozu eine unsachgemäße Abfall-Entsorgung führen kann.