Ministerin Lydia Hüskens hebt in Havelberg die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur hervor und hat Brückenbauten über die Elbe im Blick. Was ist als nächstes geplant?

Ministerin Lydia Hüskens (rechts) bedankte sich zur Straßenfreigabe auf der B107 in Havelberg bei allen am Bau Beteiligten für die gute Arbeit und die Termintreue. Die FDP-Politikerin hob die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur hervor. „Sie ist wichtig und essenziell.“

Havelberg. - In zwei Bauabschnitten ist die B107 in Havelberg im Bereich der Uferstraße in den Jahren 2024 und 2025 umfassend saniert worden. Dabei war die Herausforderung, den Straßenverkehr weiter aufrechtzuerhalten und jeweils pünktlich zu Bootskorso und Pferdemarkt fertig zu sein. Das wurde geschafft. Dafür gab es am Donnerstag großes Lob von Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP).