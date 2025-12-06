Statt gemütlichem Restaurantbesuch musste ein Gast zusehen, wie die Zerbster Feuerwehr sein Auto löscht.

Schock vorm Nikolaustag: Ein Mann wollte essen gehen, als sein Pkw plötzlich Feuer fing

Zu einem Pkw-Brand rückten die Einsatzkräfte der Zerbster Ortsfeuerwehr am Abend des 5. Dezember in die Dessauer Straße aus.

Zerbst - Damit rechnet sicher niemand: Man freut sich auf einen netten Abend im Restaurant und plötzlich der Schreck: Das eigene Auto, aus dem man vor wenigen Minuten erst ausgestiegen ist, brennt.

So ist es am Vorabend des Nikolaustages einem 39-Jährigen gegangen. Er wollte gerade im Nostalgia in der Dessauer Straße in Zerbst am Tisch Platz nehmen, als er mitbekam, dass es im Motorraum seines geparkten Pkw brannte und die Flammen bereits auf den vorderen Teil der Fahrerkabine übergriffen.

Durch Brand im Motorschaden entstand wirtschaftlicher Totalschaden

Durch das beherzte Eingreifen von Restaurantgästen, die sich sofort einen Feuerlöscher griffen, konnte ein Vollbrand verhindert werden, wie Steffen Schneider schilderte. Er leitete den Einsatz der Zerbster Ortsfeuerwehr, die um 19.26 Uhr alarmiert worden war. „Wir haben das Fahrzeug dann komplett abgelöscht“, berichtete er.

Lesen Sie auch:Rauchmelder schlägt Alarm - Feuerwehr dringt in verschlossene Wohnung ein

Laut Polizei ist nach bisherigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Verletzt wurde niemand.