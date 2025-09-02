Lesen bildet ja bekanntlich – an frei verfügbarem Lesestoff mangelt es keineswegs angesichts von Bücherzellen, Leseraufen und Bücherboxen, die vor allem in ländlichen Bereichen in und um Zerbst immer mehr werden. Wir verraten, wo es sie gibt.

Bücher für und von unterwegs: Wo Leseratten im Raum Zerbst kostenlos fündig werden

Eine einladende Lese-Raufe findet man im Nuthegartren von Heinrich's in Walternienburg.

Zerbst. - Lesen ist wie eine Reise in fremde Welten – und das ganz ohne Kofferpacken. Bücher schenken uns Abenteuer, Wissen, Gefühle und neue Perspektiven. Ob Krimi, Fantasy, Märchen oder einfach nur berührende Geschichten – jede Seite eines Buches hält Überraschungen bereit. Lesen fördert unsere Fantasie, stärkt die Sprache und erweitert den Horizont.