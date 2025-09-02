weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Trend Bücherzelle: Bücher für und von unterwegs: Wo Leseratten im Raum Zerbst kostenlos fündig werden

Lesen bildet ja bekanntlich – an frei verfügbarem Lesestoff mangelt es keineswegs angesichts von Bücherzellen, Leseraufen und Bücherboxen, die vor allem in ländlichen Bereichen in und um Zerbst immer mehr werden. Wir verraten, wo es sie gibt.

Von Petra Wiese 02.09.2025, 07:11
Eine einladende Lese-Raufe findet man im Nuthegartren von Heinrich's in Walternienburg.
Eine einladende Lese-Raufe findet man im Nuthegartren von Heinrich's in Walternienburg. Petra Wiese

Zerbst. - Lesen ist wie eine Reise in fremde Welten – und das ganz ohne Kofferpacken. Bücher schenken uns Abenteuer, Wissen, Gefühle und neue Perspektiven. Ob Krimi, Fantasy, Märchen oder einfach nur berührende Geschichten – jede Seite eines Buches hält Überraschungen bereit. Lesen fördert unsere Fantasie, stärkt die Sprache und erweitert den Horizont.