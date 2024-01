Finanzierung für Kirschallee ungewiss Bund blockiert Baupläne in Zerbst

In Zerbst hängen einige Bauvorhaben noch in der Luft. Projekte wie der Ersatzneubau der Jannowitzbrücke und der Ausbau der Kirschallee scheitern am hohen Investitionsvolumen. Unterstützung vom Bund lässt auf sich warten.