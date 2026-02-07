Eil
Tierschutzverein Derenburg, Blankenburg und Umgebung „Sorgenkind“ in Harzer Tierheim aufgepäppelt: Katze Ruby sucht ein neues Zuhause
Die Mitarbeiter des Tierheims in Derenburg (Harz) haben die schwerkranke Katze Ruby liebevoll gesund gepflegt. Nun sucht die zutrauliche Katze ein Zuhause, das ihr Spezialfutter und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Nur eins von vielen Tieren, die Hilfe brauchen.
07.02.2026, 10:00
Derenburg. - Mit neuem Vorstand geht der Tierschutzverein Derenburg, Blankenburg und Umgebung ins Jahr 2026. Doch die Arbeit wird nicht weniger. Unter anderem wurde ein krankes Fundkätzchen aufgepäppelt. Was die kleine Ruby künftig benötigt.