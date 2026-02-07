Tierschutzverein Derenburg, Blankenburg und Umgebung „Sorgenkind“ in Harzer Tierheim aufgepäppelt: Katze Ruby sucht ein neues Zuhause

Die Mitarbeiter des Tierheims in Derenburg (Harz) haben die schwerkranke Katze Ruby liebevoll gesund gepflegt. Nun sucht die zutrauliche Katze ein Zuhause, das ihr Spezialfutter und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Nur eins von vielen Tieren, die Hilfe brauchen.