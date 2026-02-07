weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Tierschutzverein Derenburg, Blankenburg und Umgebung „Sorgenkind“ in Harzer Tierheim aufgepäppelt: Katze Ruby sucht ein neues Zuhause

Die Mitarbeiter des Tierheims in Derenburg (Harz) haben die schwerkranke Katze Ruby liebevoll gesund gepflegt. Nun sucht die zutrauliche Katze ein Zuhause, das ihr Spezialfutter und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Nur eins von vielen Tieren, die Hilfe brauchen.

Von Jens Müller 07.02.2026, 10:00
Katze Ruby wird aktuell im Tierheim Derenburg versorgt. Für den zutraulichen Stubentiger wird ein liebevolles Zuhause gesucht.
Katze Ruby wird aktuell im Tierheim Derenburg versorgt. Für den zutraulichen Stubentiger wird ein liebevolles Zuhause gesucht. Foto: Jens Müller

Derenburg. - Mit neuem Vorstand geht der Tierschutzverein Derenburg, Blankenburg und Umgebung ins Jahr 2026. Doch die Arbeit wird nicht weniger. Unter anderem wurde ein krankes Fundkätzchen aufgepäppelt. Was die kleine Ruby künftig benötigt.