21 Jahre nach dem Tod von Oury Jalloh in einer Zeller der Dessauer Polizei hat eine Initiative wieder zu einer Gedenkdemo in der Dessauer Innenstadt aufgerufen.

Dessau/Zerbst VS - Wer am Mittwoch in Dessau unterwegs ist, der sollte sich ab Mittag auf massive Behinderungen einstellen. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitgeteilt hat, führen die Beamten aufgrund mehrerer angemeldeten Demonstrationen am 7. Januar einen polizeilichen Einsatz in der Stadt Dessau-Roßlau durch und wird dabei durch Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei unterstützt.

Eine für den Zeitraum zwischen 13 und 21 Uhr angemeldete Kundgebung soll am Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs beginnen und in Form eines Demonstrationszuges mit Zwischenkundgebungen durch große Bereiche der Dessauer Innenstadt führen.

Oury Jalloh starb in einer Gewahrsamszelle im Polizeirevier Dessau

In diesem Zusammenhang wird es zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt kommen, unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofes, der Kavalierstraße bis zur Museumskreuzung, der Askanischen Straße und der Zerbster Straße sowie im näheren Umkreis des Polizeireviers Dessau-Roßlau. Auch die Möglichkeiten zum Ein- und Ausfahren in das Dessau- und das Rathaus-Center werden kurzzeitig unterbrochen sein.

Am 7. Januar 2005 starb der aus Sierra Leone geflüchtete Oury Jalloh in einer Gewahrsamszelle im Polizeirevier Dessau. Genau 21 Jahre später will eine Initiative mit einer Demonstration an Oury Jalloh erinnern. Trotz zahlreicher Ermittlungen bleiben die genauen Umstände seines Todes bis heute ungeklärt.