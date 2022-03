Dicke Rauchschwaden über Bias: Feuerwehr löscht brennenden Plastikabfall

Bias - Am Montag (29. November) heulten kurz nach 17 Uhr in Steutz, Steckby und Leps die Sirenen auf. Eine „unklare Rauchentwicklung“ rief die Mitglieder der Ortsfeuerwehren zu einem Einsatz in die Lepser Straße nach Bias. Dort zog dichter, stinkender Qualm von einem am Dorfrand gelegenen Grundstück auf, was besorgte Bürger den Notruf wählen ließ.