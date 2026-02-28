Schlaraffenland, alte Schriften – und neue Gebühren: Das ändert sich jetzt in der Zerbster Francisceumsbibliothek, die mit gedruckten Kostbarkeiten begeistert.

Seit 2018 ist Elke Klemme Bibliothekarin in der historischen Francisceumsbibliothek in Zerbst, die mit ihren einzigartigen Schriften viele Besucher anlockt.

Zerbst - Wo liegt das legendäre Schlaraffenland? Eine einzigartige Karte verrät es. Sie findet sich in Schenks Atlas minor von 1720, einem der vielen kostbaren Bücherschätze, die in der Zerbster Francisceumsbibliothek ruhen. Eine Schatzkammer alter Schriften, die bei einer Führung erkundet und zu wissenschaftlichen Recherchen genutzt werden kann. Damit diese außergewöhnlichen Bestände auch künftig sorgfältig bewahrt und zugänglich gemacht werden können, wurden die Gebühren der Bibliothek angepasst.