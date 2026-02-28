Für den Innenstadthandel Ein Samstag geschenkt? Warum das Gratis-Parken den Magdeburger Stadtrat spaltet

In die Magdeburger Innenstadt fahren, gratis das Auto abstellen und shoppen gehen ... Der Vorschlag, an einem Samstag im Monat kostenlos in der Altstadt zu parken, sorgt für hitzige Diskussionen im Stadtrat. Und: Er wirft die Frage auf, ob das der City wirklich hilft.