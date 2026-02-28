Für den Innenstadthandel Ein Samstag geschenkt? Warum das Gratis-Parken den Magdeburger Stadtrat spaltet
In die Magdeburger Innenstadt fahren, gratis das Auto abstellen und shoppen gehen ... Der Vorschlag, an einem Samstag im Monat kostenlos in der Altstadt zu parken, sorgt für hitzige Diskussionen im Stadtrat. Und: Er wirft die Frage auf, ob das der City wirklich hilft.
28.02.2026, 08:15
Magdeburg. - An einem Samstag in Monat kostenlos parken in der Magdeburger Innenstadt? Dieser Vorschlag der CDU/FDP-Fraktion spaltet Magdeburgs Stadtrat. In einer Debatte, die auszuufern drohte, ging es vor allem darum, ob solch eine Aktion den Handel in der City stärken könnte.