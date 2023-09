Elberadler grüßen sich auf dem Weg

Ole Finger steht hier am Ortseingang von Steckby bei einem bei den Radfahrern sehr beliebten Fotomotiv. Vor der Radfahrerkirche gibt es einen Bilderrahmen, in den sich die Radfahrer für einen Schnappschuss stellen können. In der Kirche machen viele Radler einen Stopp und schauen sich das Gebäude an.

Fotos: Thomas Höfs