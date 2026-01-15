Wichtige Fährverbindung Pendler können aufatmen: Elbfähre Aken nimmt wieder ihren Betrieb auf
Nach einer frostigen Zwangspause steht jetzt endlich fest, wann die Elbfähre Aken wieder übersetzt.
Steutz/Aken (dp) - Seit 7. Januar ist der Fährbetrieb zwischen Steutz und Aken wegen Eisgangs auf der Elbe eingestellt. Vor allem Pendler zwischen Zerbst und Köthen stellte die Kappung der wichtigen Verkehrsverbindung vor eine Herausforderung, mussten sie doch auf längere Alternativrouten ausweichen. Und noch immer ist etwas Geduld gefordert.