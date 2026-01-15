weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wichtige Fährverbindung: Pendler können aufatmen: Elbfähre Aken nimmt wieder ihren Betrieb auf

Nach einer frostigen Zwangspause steht jetzt endlich fest, wann die Elbfähre Aken wieder übersetzt.

Aktualisiert: 16.01.2026, 08:20
Während Pendler Umwege fahren mussten, zog es Spaziergänger an den Steutzer Fähranleger, vor dem die Elbfähre Aken seit 7. Januar wegen des Treibeises festgemacht war.
Während Pendler Umwege fahren mussten, zog es Spaziergänger an den Steutzer Fähranleger, vor dem die Elbfähre Aken seit 7. Januar wegen des Treibeises festgemacht war. Foto: Daniela Apel

Steutz/Aken (dp) - Seit 7. Januar ist der Fährbetrieb zwischen Steutz und Aken wegen Eisgangs auf der Elbe eingestellt. Vor allem Pendler zwischen Zerbst und Köthen stellte die Kappung der wichtigen Verkehrsverbindung vor eine Herausforderung, mussten sie doch auf längere Alternativrouten ausweichen. Und noch immer ist etwas Geduld gefordert.