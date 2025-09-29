Offene Kirchen strahlen aus Entschlossene Kirchen in Zerbst sind Motor für Denkmalschutz und Tourismus
Die Stiftung „Entschlossene Kirchen“ feiert ihren 20. Geburtstag. Sie hat sich nicht nur den Erhalt der Dorfkirchen im Kirchenkreis Zerbst auf die Fahne geschrieben, sondern ist auch Motor für den Tourismus.
29.09.2025, 18:26
Eichholz - Mit einem Festakt und anschließendem Empfang hat die Stiftung „Entschlossene Kirchen“ am Freitag in der Eichholzer Kirche ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Sonja Hahn begrüßte als Vorsitzende des Stiftungsvorstandes zahlreiche Ehrengäste.