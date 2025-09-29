Offene Kirchen strahlen aus Entschlossene Kirchen in Zerbst sind Motor für Denkmalschutz und Tourismus

Die Stiftung „Entschlossene Kirchen“ feiert ihren 20. Geburtstag. Sie hat sich nicht nur den Erhalt der Dorfkirchen im Kirchenkreis Zerbst auf die Fahne geschrieben, sondern ist auch Motor für den Tourismus.