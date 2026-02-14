Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember sollen sich die Verbindungen für Zugreisende verbessern. Reisende und Pendler können den Fahrplan durchaus mitgestalten.

Zerbst/VS - Noch bis zum 1. März gewähren die Angebotsplaner der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) Bahnreisenden und Pendlern wieder einen Blick hinter die Fahrplankulissen. In diesem Zeitraum stellen sie unter fahrgastforum.de/2027 die ersten Entwürfe für den Fahrplan 2027 vor, der am 13. Dezember dieses Jahres in Kraft tritt. Er bringt einige Neuerungen mit sich, heißt es in einer Pressemitteilung der NASA.

Neben neuen Fahrzeugen verkehrt erstmals die Länderbahn in Sachsen-Anhalt. Auf drei Strecken, die aus Sachsen-Anhalt in Richtung Berlin führen, wird das Angebot ausgeweitet, die S6 aus Naumburg fährt ab Dezember in den City-Tunnel Leipzig und im Raum Bitterfeld werden Angebote überarbeitet und angepasst.

Angebotsanpassungen können bis zum Fahrplanwechsel geprüft werden

„Damit der Fahrplan den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht wird, setzen wir in Sachsen-Anhalt auf eine frühzeitige öffentliche Beteiligung. Nur wenn uns die Hinweise und Wünsche rechtzeitig bekannt sind, können Angebotsanpassungen bis zum Fahrplanwechsel im Dezember geprüft und umgesetzt werden. Ich lade deshalb auch heute dazu ein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen“, wird die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), in der Mitteilung zitiert.

Die Fahrgäste haben die Möglichkeit, in den Nahverkehrsfahrplänen ihre bevorzugten Reiserouten zu untersuchen: Werden alle Anschlüsse oder Schul- und Schichtzeiten erreicht? Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es eine Feedback-Funktion. Alle Einwände, die über diese Funktion bei der NASA eingehen, werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.