Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 14. Dezember sollen sich die Verbindungen für Zugreisende verbessern. Zerbster Busnutzer allerdings haben das Nachsehen. Wie das Unternehmen Vetter da nun gegensteuern will.

Neue Bahnverbindungen, aber schlechtere Busanschlüsse? So reagiert Zerbst auf den Fahrplanwechsel

Die Stadtlinie 460 fährt im Moment noch im Stundentakt durch Zerbst mit Ziel Bahnhof.

Zerbst - Neue Verbindungen, attraktive und kürzere Reisezeiten - das verspricht der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 14. Dezember. Für den Busverkehr in Zerbst bringt das jedoch deutliche Nachteile mit sich, was die Anschlüsse nach Dessau und Magdeburg betrifft. Eine Lösung ist nun gefunden.