Nach zweiwöchigen Renovierungsarbeiten eröffnet der ehemalige NP-Markt unter neuem Namen. Auf diese Neuheiten dürfen sich Kunden im nah & gut freuen.

„nah & gut“ löst NP-Markt ab: Was ist neu im Burger Supermarkt?

Neuer Name, alter Standort: Aus dem NP-Markt wird nah & gut.

Burg - Unter dem neuen Namen nah & gut eröffnete der ehemalige NP-Markt in Burg am frühen Morgen, 26. Januar, wieder seine Türen für die Kunden. Neben der Namensänderung wurde die Fililale in der Burger Innenstadt renoviert und modernisiert. Dafür musste der Markt für zwei Wochen schließen. Worauf sich die Kunden nun freuen dürfen.