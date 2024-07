Modellflugzeuge gehen dieser Tage über der Steutzer Elbaue in die Luft. Beim 34. Deutschen Lilienthal-Jugendtreffen präsentiert der Nachwuchs seine Flugkünste.

Flugmodellsportler zeigen ihr Können in der Steutzer Elbaue

Lilienthalwoche in Zerbst

Die Flugmodellsportler treffen sich auch in diesem Jahr wieder in der Steutzer Elbaue zu Wettbewerben.

Steutz - Die Flugmodellsportler sind derzeit wieder zur Lilienthalwoche am Landjugendheim in Steutz anzutreffen. Hier richtet der Flugmodellsport- und Freizeitclub Zerbst e. V. das 34. Deutsche Lilienthal-Jugendtreffen im Flugmodellsport in der Elbaue aus. Veranstalter ist der Deutsche Aero Club e. V., die Bundeskommission Modellflug Sportausschuss Jugend- und Breitensport und die Luftsportjugend des DAeC e. V. Schirmherren der Veranstaltung sind der Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Andy Grabner, sowie der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann und die Steutzer Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka.

Jugend lernt Tricks der Senioren des Flugmodellsports

Noch bis zum Wochenende präsentiert der Nachwuchs – Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre – seine Fähigkeiten im Flugmodellbau und seine Flugkünste. In den verschiedensten Klassen finden die Wettbewerbe statt – vom Mini UHU, über Kleiner UHU, UHU Gliding-/open, Gliding Class, UHU Electric Class bis hin zum Schleuder-UHU. Sonderwettbewerbe gibt es für Teilnehmer bis zum vollendeten 30. Lebensjahr.

Für die jungen Flugmodellsportler und ihre Betreuer stehen in Steutz auch der Austausch untereinander sowie die Erweiterung der Kenntnisse über die regionale Luftfahrtgeschichte und ein Konstruktionswettbewerb eines Wurfgleiters sowie eine Gesprächsrunde über Möglichkeiten der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung der Jugendarbeit im Modellflug auf dem Programm des Treffens.

Teil der Lilienthalwoche in Steutz ist auch immer ein Treffen der Generationen mit interessierten Modellfliegern aller Altersgruppen und Modellflugkategorien. Die Jugend kann dabei einiges von den Senioren lernen. Die offizielle Eröffnung für das Lilienthal-Jugendtreffen in Steutz findet am Donnerstag statt.