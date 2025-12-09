Die Kreisstraße 1233 Güterglück in Richtung Zerbst und die Ortsdurchfahrt Trebnitz sind nun offiziell freigegeben. Das nächste Stück soll 2026 in Angriff genommen werden und droht mit Sperrungen.

Vertreter von Stadt und Kreis sowie von den beteiligten Firmen nahmen die offizielle Übergabe der sanierten Ortsdurchfahrt in Trebnitz vor.

Trebnitz. - Die Bauarbeiten an der Kreisstraße zwischen Trebnitz und Güterglück sind abgeschlossen. Nach mehreren Bauabschnitten und einer überraschenden Herausforderung bei einer alten Brücke können Autofahrer nun wieder freie Fahrt genießen. Doch die nächste Sperrung ist bereits in Sicht.