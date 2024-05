Seit fast zwei Jahren gehört die Walternienburger Grundschule zur Grundschule An der Stadtmauer. Ab August gibt es wieder vier Klassen am Teilstandort.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell sechs Grundschulverbünde. Einen davon bildet die Grundschule An der Stadtmauer Zerbst mit der Walternienburger Grundschule An der Nuthe. Der Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann brachte erst im jüngsten Ortschaftsrat wieder seine Freude zum Ausdruck, dass es den Grundschulverbund gibt. Nur so konnte der Schulstandort Walternienburg erhalten bleiben.