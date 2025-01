Gehaltsvergleich für Anhalt-Bitterfeld Exklusive Einblicke in Zerbst: So viel Geld erhalten Topverdiener und Geringverdiener

Menschen in Anhalt-Bitterfeld hinken beim Gehalt anderen Regionen in Sachsen-Anhalt hinterher. Welche Summen Gering- und Topverdiener in der Region voneinander trennen.