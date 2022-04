Regionalmesse Gewerbefachausstellung in Zerbst setzt Fokus auf Fachkräftemangel

Nach Zeiten, in denen es Absagen nur so hagelte, soll es im Frühjahr 2022 veranstaltungstechnisch wieder in die Vollen gehen. Die Organisatoren wollen gleich mit vier hochkarätigen Veranstaltungen locken. Eine davon ist die Gewerbefachausstellung. Ob wirklich wieder voll durchgestartet werden kann, hängt letztlich vom Pandemiegeschehen ab.