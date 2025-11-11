Die Bösdorfer Künstlerin Angelika Flaig bringt immer wieder Schwung in die Region. Zuletzt spricht sie zusammen mit dem Musiker Peter Schwieger über die gemeinsame Installation in Wolfsburg.

Jetzt ist erstmal Pause: Angelika Flaig spricht abschließend über ihre Ausstellung „Carte Blanche“

Bösdorf/Wolfsburg. - Mit dem Künstlergespräch zur Ausstellung „Carte Blanche“ (deutsch: weiße Karte) hat im Kulturschaufenster des Alvar-Aalto-Kulturhauses in Wolfsburg der Abschluss einer etwas anderen kreativen Begegnung stattgefunden. Die Künstlerin Angelika Flaig aus Bösdorf sprach über ihre Installation, die seit dem 8. Oktober Besucher und Passanten gleichermaßen in ihren Bann zog. Gemeinsam mit dem Musiker Peter Schwieger hat sie das Werk geschaffen, das Architektur, Klang und Wahrnehmung zu einem sinnlichen Erlebnis verbindet.