Eine Ablehnung kann durchaus positive Folgen haben - so wie jetzt in Zerbst, wo die Bürger gleich doppelt von einem Nein profitieren.

Glück im Unglück: Wieso Zerbst plötzlich einen weiteren Park sanieren kann

Der Bereich der Stadtmauerpromenade zwischen Breite und B 184 kann nun doch saniert werden.

Zerbst - Nicht nur, dass die Zerbster ihren Sprinbrunnen am Walther-Rathenau-Platz zurückbekommen sollen. Jetzt steht unverhofft die Neugestaltung eines weiteren Parks in Aussicht, die mangels Geld eigentlich auf Eis gelegt worden war.