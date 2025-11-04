weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Eine Ablehnung kann durchaus positive Folgen haben - so wie jetzt in Zerbst, wo die Bürger gleich doppelt von einem Nein profitieren.

Von Daniela Apel 04.11.2025, 16:45
Der Bereich der Stadtmauerpromenade zwischen Breite und B 184 kann nun doch saniert werden.
Der Bereich der Stadtmauerpromenade zwischen Breite und B 184 kann nun doch saniert werden. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Nicht nur, dass die Zerbster ihren Sprinbrunnen am Walther-Rathenau-Platz zurückbekommen sollen. Jetzt steht unverhofft die Neugestaltung eines weiteren Parks in Aussicht, die mangels Geld eigentlich auf Eis gelegt worden war.