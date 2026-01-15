weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Stars und Sternchen 2026 Gregor Gysi, Mütze Katze, Patrick Lindner und Max Müller - Stars auf Zerbster Bühnen

Schlager, Comedy oder Deutschlands wildeste Katzen-Kombi: Zerbst trumpft 2026 mit Stars und Sternchen auf. Welche Konzerte, Partys und Lesungen Sie nicht verpassen sollten.

Von Thomas Kirchner 15.01.2026, 18:08
Patrick Lindner hatte die Zuschauer beim Heimat- und Schützenfest 2022 im Nu auf seiner Seite. Es wurde gesungen, geklatscht und geschunkelt. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Wer gerne Konzerte besucht, egal ob Schlager, Volksmusik, Klassik oder Barock-Musik, oder auf Travestie, Tanz oder Comedy abfährt, der wird in diesem Jahr nicht zu kurz kommen. Zahlreiche Sänger, Bands und Ensembles machen 2026 Station in Zerbst – von Patrick Lindner, Judith & Mel bis hin zu Tenöre4You mit Toni Di Napoli & Pietro Pato.