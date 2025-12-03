Erste Eckpunkte für einen Fortbestand des Zerbster Krankenhauses liegen vor. Für den Erhalt des Standortes setzen sich auch die niedergelassenen Ärzte in Zerbst ein. Denn ohne das Krankenhaus zeichnen sie ein düsteres Bild in Sachen medizinischer Versorgung.

„Die Zerbster Klinik ist unverzichtbar – auch und gerade für meine Arbeit“, sagt die Zerbster Hausärztin Beatrix Haake.

Zerbst - Für das Zerbster Krankenhaus existiert ein Rettungsplan. Beatrix Haake zeigt sich erleichtert über die offenbar erreichte Einigung zwischen Helios und dem Landkreis, sagt aber auch: „Die Zeit bis Ende Februar erscheint mir knapp, um unter anderem Daten zu sichern und den Übergang so reibungslos wie möglich über die Bühne zu bekommen. Helios hat aber Stärke gezeigt, das finde ich bemerkenswert“, findet die niedergelassene Ärztin, die ihre Praxis im Krankenhaus betreibt, lobende Worte für den Klinik-Konzern.