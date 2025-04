Bärenthoren. - Das Land Sachsen-Anhalt hat aufgerufen, dass „Revierpioniere“ den Strukturwandel in der Region miteinander gestalten. Für die Umsetzung lokaler Projektideen stehen jährlich Preisgelder in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. Gleich zwei Projekte hatte Doreen Einhenkel für die Stiftung Dauerwald Bärenthoren in dem Ideenwettbewerb 2024 eingereicht. Im Ergebnis des einen entstand der Lichterpfad in Bärenthoren. Das zweite Projekt der Stiftung war ein Erlebniswaldcamp für Kinder, welches jetzt in den Osterferien durchgeführt wurde.

