Die Volksstimme lädt am 7. Mai zu einem öffentlichen Wahlforum in die Stadthalle ein.

Zerbst (VS) - Am 9. Juni werden die Bürger wieder an die Wahlurne gerufen. Gewählt wird ein neues Europaparlament, ein neuer Kreistag, ein neuer Stadtrat sowie die Ortschaftsräte der Einheitsgemeinde. In einigen Bundesländern finden zudem Landtagswahlen statt.

Und wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die sprichwörtliche Qual. Die Volksstimme möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Entscheidung, wo Sie ihr Kreuzchen setzen, etwas zu erleichtern.

Die Zerbster Lokalredaktion der Volksstimme hat daher die Spitzenkandidaten der Parteien und Listen eingeladen, die am 9. Juni zur Wahl des neuen Stadtrats antreten. Sie werden sich in einem öffentlichen Wahlforum den Fragen von Volksstimme-Redakteur Thomas Kirchner stellen, und Rede und Antwort stehen.

Zerbster können ebenfalls Fragen stellen

Bei dieser Veranstaltung wird es um einzelne Schwerpunktthemen gehen, die sich die Teilnehmer des Forums und ihre Fraktionen für die nächsten Jahre auf die Fahnen geschrieben haben. Außerdem geht es unter anderem um die Zusammenarbeit der verschiedenen Fraktionen, um die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und der Verwaltung, um die Stadt- und insbesondere auch um die Innenstadtentwicklung und die Entwicklung in den Ortschaften, um die wirtschaftliche Entwicklung, um die Energie- und Wärmewende und um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Zerbster Stadtgebiet.

Und welche Fragen möchten Sie den Bewerbern für den künftigen Stadtrat gern stellen? Denn auch interessierte Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit den Bewerbern auf den Zahn zu fühlen.

Das Wahlforum findet am kommenden Dienstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr in der Stadthalle statt.