Krankmeldungen erreichen Höchststand: So ist die Lage in Anhalt-Bitterfeld und Zerbst

Die krankheitsbedingten Ausfälle im Job bewegen sich in Sachsen-Anhalt auf einem Höchststand.

Zerbst - Der Mangel an gut ausgebildetem Personal ist eines der großen Probleme vieler Unternehmen in Deutschland. Doch selbst wenn alle Stellen in einer Firma besetzt sind, kommt meist ein weiteres Problem dazu: ein hoher Krankenstand.